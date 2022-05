No svētdienas uz Baltijas valstīm vairs neplūst Krievijas elektrība

Pēdējos gados komerciālais elektrības imports no Krievijas Latvijā un Lietuvā pakāpeniski sarucis no 1300 megavatiem līdz 300 megavatiem. Komerciālās elektrības plūsma no Krievijas uz Latviju tika pārtraukta maija sākumā, bet Lietuva vēl saņēma Krievijas elektrību ar jaudu līdz 150 megavatiem.