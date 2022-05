Krievijas elektrības importa pārtraukšana neietekmēs elektroapgādes nodrošinājumu Baltijā

Kā ziņots, no svētdienas pārtraukts elektroenerģijas imports no Krievijas uz Baltijas valstīm un Somiju. Kā norāda AST, tirdzniecība ir apstājusies uz Krievijas-Latvijas, Kaļiņingradas-Lietuvas un Krievijas-Somijas robežām, caur kurām līdz šim notika Krievijas elektroenerģijas komerciālais imports.

Krievijas energouzņēmuma "Inter RAO" grupas uzņēmums Latvijā informējis AST, ka pārtrauc elektroenerģijas piegādes no Krievijas sakarā ar to, ka elektroenerģijas birža "Nord Pool" ir apturējusi "Inter RAO" grupas uzņēmumu tirdzniecību norēķinu risku dēļ.

Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori - Latvijas AS "Augstsprieguma tīkls", Lietuvas "Litgrid" AB un Igaunijas "Elering" AS ierobežojumus noteica, lai mazinātu iespējamo negatīvo ietekmes risku uz Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmu darbības drošumu un stabilitāti.

Pēdējos gados no Krievijas Baltijā importētās elektroenerģijas daudzums ir samazinājies un vairs nav kritisks Baltijas elektroapgādei. 2021.gadā Krievijas elektroenerģijas imports Baltijā bija 16% no patēriņa Baltijā, savukārt 2022.gadā līdz 21.maijam no Krievijas tika importētais elektroenerģijas daudzums bija vairs tikai 10% no Baltijas patēriņa.