Krievijas diplomāts ANO, kritizējot karu Ukrainā, aiziet no darba Ženēvā

41 gadu vecais pieredzējušais diplomāts apstiprināja aiziešanu no darba Krievijas diplomātiskajā misijā.

"Manas valdības pašreizējā rīcība nav paciešama," Bondarevs sacīja ziņu aģentūrai "Associated Press" (AP), piebilstot, ka kā ierēdnis ir līdzatbildīgs par to, "un es to nevēlos".