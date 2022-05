Rodrigo Ābols: Zviedri piedāvā ātru un tehnisku hokeju

Ābols, kurš Zviedrijas čempionātā kopumā ir aizvadījis jau četras sezonas, pēdējo no tām arī esot "Orebro" vienības kapteiņa lomā, norādīja, ka pagaidām nav nevienu nākamo pretinieku spēli redzējis, taču pazīst tos hokejistus, kuri ikdienā spēlē Zviedrijas augstākās hokeja līgā (SHL).

"Ar somiem bija mazliet īpatnāka spēle, jo viņi neatkarīgi no tā, pret ko viņi spēlē, viņi turpina savu spēli," norādīja hokejists. "Zviedri, piemērām SHL, neatkarīgi no situācijas iet "forčekā" pa diviem, tāpēc tas noteikti būs. Pie tā mēs arī šodien strādājām treniņā - iziet no zonas zem spiediena."