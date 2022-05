VIDEO ⟩ "Celtics" izlīdzina rezultātu NBA pusfināla sērijā pret "Heat"

Pirmajās astoņās mača minūtēs "Heat" spēja gūt tikai vienu punktu, bet no starta piecinieka spēlētājiem viesu rindās pēdējā ceturtdaļā laukumā neviens vairs nedevās. Kopumā viņi realizēja tikai septiņus no 36 metieniem no spēles.