Pērtiķu bakas (monkeypox) ir reta, bakām līdzīga slimība , kas galvenokārt sastopama tropu mežu valstīs centrālajā un Rietumāfrikā. Infekcijas rezervuārs dabā joprojām nav zināms, bet vīruss tika konstatēts dažiem grauzējiem un pērtiķiem, no kuriem inficējās arī cilvēki. Pērtiķu baku gadījumi cilvēkiem bija reģistrēti arī ārpus Āfrikas saistībā ar starptautiskiem ceļojumiem vai importētiem dzīvniekiem.

Pērtiķu baku inkubācijas periods (laiks no inficēšanās līdz simptomiem) parasti ir 6–16 dienas, bet tas var svārstīties no 5 līdz 21 dienai.

Slimība tika atklāta laboratorijas pērtiķiem 1958. gadā. Vēlāk, pētot Āfrikas dzīvniekus, ortopoksvīrusu infekcija tika konstatēta arī vairākām Āfrikas grauzēju sugām. Vīruss tika izolēts no Āfrikas koku vāveres, kas varētu būt dabiskais saimniekdzīvnieks.

Lielākā inficēto personu daļa ir gados jauni vīrieši, kuriem ir bijis seksuāls kontakts ar vīriešiem, daudzi no tiem bija vērsušies ar vezikulāru izsitumu slimības simptomiem seksuālās transmisijas infekcijas vai uroģenitālās medicīnas klīnikās.

Kas ir ierosinātājs?

Kā var inficēties ar pērtiķu bakām?

Pērtiķu bakas sākas ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru, galvassāpēm, muskuļu un muguras sāpēm, nogurumu. Slimībai raksturīgi pietūkuši limfmezgli un ādas bojājumi, no izsitumiem līdz pūšļiem un krevelēm. Parasti slimība ilgst 2-4 nedēļas. Letalitāte līdz 3,6%.

Vīrusa pārnešana no cilvēka uz cilvēku notiek galvenokārt ar lielu elpceļu pilienu starpniecību (pilienu inficēšanās ceļā), kam ir nepieciešams relatīvi ilgst kontakts aci pret aci. Citi vīrusa pārnešanas veidi no cilvēka uz cilvēku ietver tiešu vai netiešu (piesārņoti priekšmeti) kontaktu ar ķermeņa šķidrumiem vai ādas bojājumu (pūslīšu) saturu. Pēc kreveļu atdalīšanās cilvēks vairs nav infekciozs.

Viņš norādīja, ka vīruss no cilvēka uz cilvēku var izplatīties gaisa pilienu ceļā, taču atšķirībā no Covid-19 tam ir nepieciešams ilgstošs kontakts. Tāpat ir iespējams inficēties, atrodoties metra attālumā no cilvēka, ar seju pret seju runājot, kā arī ar personas piesārņotajiem priekšmetiem, piemēram, gultasveļu.