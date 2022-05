Krievija savu auditoriju sāk gatavot ilgākam karam Ukrainā

Komentējot Kremļa izplatītos naratīvus Krievijas iedzīvotājiem, viņa atzina - galvenais no tiem aizvien ir vēstījums, ka karā Ukrainā viss notiek tā, kā Krievija bija ieplānojusi. "To Krievija atkārto no paša sākuma, bet šobrīd tas vēstījums ir mainījies tādā ziņā, ka Krievija sāk gatavot savu mājas auditoriju tādam ilgstošam karam. Ja sākumā šī operācija tika pasniegta kā īss, efektīvs zibenskarš, tad tagad jau tiek runāts par ilgāku karu, kuram beigas nav redzamas," skaidroja eksperte.