Rietumu izšķiršanās par labu Melnās jūras ostu atbloķēšanai mazticama

"Ja NATO neslēdza debesis virs Ukrainas vistraģiskākajos kara brīžos, tad kāpēc lai viņi tagad atbloķētu Melno jūru, lai būtu iespējams bez šķēršļiem eksportēt Ukrainas lauksaimniecības produkciju? Es no visas sirds apsveikšu šādu lēmumu, bet man nešķiet, ka Rietumu un citām valstīm būs pietiekami daudz spēka un vīrišķības, lai rastu risinājumu šim jautājumam ar spēka metodēm," Davosas foruma Ukrainas brokastīs norādīja ministrs.

Jau ziņots, ka Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis ierosinājis, ka NATO vai citas rietumvalstis varētu parūpēties par drošu labības eksportu no Odesas ostas Ukrainā, lai graudi varētu nonākt valstīs, kam tie vajadzīgi.

"Neizslēdzu, ka pastāv iespēja izveidot koalīciju no NATO valstīm vai tām valstīm, kurām vajadzīga Ukrainas labība. Tās varētu nodrošināt kuģus un lidmašīnas Melnajā jūrā un parūpēties par drošu jūras ceļu kuģiem ar graudu kravām no Odesas ostas līdz Bosforam Turcijā," viņš pirmdien norādīja intervijā telekanālam "Sky News", piebilstot, ka tie varētu būt karakuģi un militārās lidmašīnas, bet to nevarētu vērtēt kā iesaistīšanos karadarbībā un tās eskalāciju.