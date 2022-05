"AS Roma" kļūst par pirmo Konferences līgas čempioni futbolā

"AS Roma" finālā pieveica Roterdamas "Feyenoord" ar 1:0 (1:0).

Atšķirībā no pirmā puslaika otrais sākās ar daudziem vārtu gūšanas momentiem.

Vispirms divreiz bumba trāpīja pa "AS Roma" vārtu stabu. 47. minūtē pēc stūra sitiena izspēles no labās malas no vārtsarga laukuma Mančīni trāpīja pa savu vārtu labo stabu.