"Mammu, iesim atpakaļ iekšā!" Pateicoties labdarim, pēc 87 pavadītām dienām pagrabā evakuēts pēdējais bērns Ukrainas ciemā

Zēns evakuācijas brīdī nevēlējās nākt ārā no pagraba iespējamā Krievijas armijas uzbrukuma dēļ. Tomēr viņu pierunāja mamma Rita Sotņikova un vēl viena pagrabā dzīvojoša sieviete, pavāre Alla Lišņenko.

"Kad mēs izvedām Timofiju ārā no bumbu patvertnes, viņš visu laiku turēja manu roku," atceras Rita. "Viņš man teica: "Mammu, iesim atpakaļ iekšā! Mammu, slēpsimies! Mammu, nestāvēsim zem klajas debess!""

Kutuzivku Krievijas armija ieņēma 18. martā, taču aptuveni pirms trim nedēļām Ukrainas spēki to atguva. Ciemats tika regulāri bombardēts un no 1500 iedzīvotājiem kas pirms kara šeit dzīvoja, palika tikai 50. Lielākā daļa no šiem cilvēkiem dzīvoja kopā ar Timofiju tumšā, putekļainā pagrabā, kur zēns lielāko daļu laika pavadīja, zīmējot briesmoņus, tankus, un atcerējās pirmskara priecīgi pavadītās dienas pie jūras zem saulainām debesīm.