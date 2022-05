Saeimā notikušas emocionālas debates par padomju pieminekļa nojaukšanu Pārdaugavā

Parlaments šodien konceptuāli atbalstīja likumprojektu "Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponēšanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā", kas cita starpā paredz, ka Uzvaras parkā esošais piemineklis Rīgas pašvaldībai būs jādemontē līdz 15.novembrim.

Debatēs atbildīgās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas ziņotājs Ritvars Jansons (NA) pauda, ka objektu demontāžu finansēs vienādā apmērā no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem, taču primāri to finansēs no ziedojumiem, ja tādi ir.