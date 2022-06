"Ja tu ej uz skatuves, tad tomēr esi tas, kurš tiem, kas ir apakšā, pasaka to, ko tu domā. Un nodziedi to, ko tu domā. Tu esi vēstījums," stāsta dziedātāja. Intervijas laikā omulīgi sēžam kādas ēkas vestibilā. Garām iet ēkas darbinieks un, dzirdot mūsu sarunu, sauc: "Eolika uz mūžu ir!" Par mūsdienu Lāčplēsi, bedrainajiem ceļiem un saknēm Lietuvā "Apollo" sarunājas ar dziedātāju Olgu Rajecku.

Ar mākslinieci tiekamies pēc grupas "Bermudu divstūris" albuma prezentācijas. Albuma tituldziesma "Vidēji glīts" ir tapusi kopā ar Olgu Rajecku. "Puiši teica, ka esmu dīva, bet es to nesaprotu. Es neuzvedos tā, kā dīvai vajadzētu uzvesties. Es biju normāls cilvēks," stāsta māksliniece.

Sarunājamies kādas ēkas vestibilā. Pirms tam ēkas darbinieks, kautrīgi pienākot klāt, jautā, vai var kopā nofotografēties. Vēlāk viņš divas reizes iet mums garām, no kurām vienu reizi sauc: "Olgai ir superīga balss. Ļoti forša. Ļoti! Dziesmas labas."

Dziedātāja, sirsnīgi smejot, vīrietim pateicas un, intervijai turpinoties, stāsta, ka ar tādām situācijām viņa saskaras katru dienu, it sevišķi kopš brīža, kad publiskās vietās vairs nav jāvalkā sejas aizsargmaskas. Viņa aizbrauc uz tirdzniecības centru, lai nopirktu nepieciešamās preces, un katrs pretī nākošais cilvēks ar viņu sveicinās.

"Man par grūtu nav nekas. Tu esi mūziķis uz mūžu, nes to mesidžu (vēstījumu). Cilvēkus uzmundrini, pacel. Cilvēki ir ļoti priecīgi, ka tu ar viņiem fotografējies, un viņi kopā ar tevi dzied. Zina tavām dziesmām vārdus. Tas ir tik fascinējoši," stāsta māksliniece.

"Es neko nezinu par uzstāšanos. Tās ir tikai sajūtas un emocijas, un vēl arī tas, ko tu izdomā – kā tu redzi ainu, kā redzi to, kā tas varētu izskatīties." Viņas apņēmība palīdz arī visām vēlmēm piepildīties.

Tomēr izrādās, ka iepriekš sacītais bija tikai koķetērija: "Par skatuvi es zinu visu – no kuras puses, uz kuru pusi, kā es gribu, lai viss izskatās, tāpēc tie ir ilgi mēģinājumi." Priekšnesumu viņa raksturo kā gleznu: "Ja tev nav ko teikt, ja tu nevari neko parādīt, tad nedari to. Vari iet tikai tad, kad ir priekšstats par to, kā tu gribi, lai tas izskatās."