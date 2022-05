Foto ⟩ Somijas hokejisti Tamperē triumfē pasaules čempionātā

Somijas hokejisti līdz ar to atguva pasaules čempionu titulu no kanādiešiem, kuri meistarsacīkstēs uzvarēja pērn Rīgā. Somija par pasaules čempioni kronēta arī 1995., 2011. un 2019.gadā.

Trešā perioda piektajā minūtē, spēlējot piecatā pret trijiem, Mikaēls Granlunds uztvēra no laukuma apmales atlēkušo ripu un raidīja to tukšos vārtos - 1:1. Kanādiešu nedienas ar to nebeidzās, jo traumas dēļ maču nevarēja turpināt vārtsargs Kriss Drīdgers, kura vietā stājās Mets Tomkinss.