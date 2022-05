KM kampaņa par karu "šaubīgajiem krievvalodīgajiem": "Taisnība ir vairākuma pusē"

"Esi vairākums – tā ir īstā puse, un arī taisnība ir vairākumam, tāpēc nepaliec viens pret visiem." Apmēram šāds ir galvenais motīvs Kultūras ministrijas (KM) pasūtītajai "sabiedrības saliedēšanas kampaņai", kuru īstenoja reklāmas aģentūra "McCANN Riga". Kampaņas mērķis bija pārliecināt Latvijas krievvalodīgo iedzīvotāju svārstīgo daļu par karu Ukrainā. Piemēram, mājaslapā "esivairakums.lv" tika piedāvāts lasīt starptautiskos medijus, to sarakstā neiekļaujot nevienu avotu krievu valodā. Lai gan kampaņas autori uzskata, ka tā ir izdevusies, LTV raidījums "De Facto" vēsta, ka popularizēt to nepiekrita gandrīz neviens no KM ieteiktajiem viedokļu līderiem.