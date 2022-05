Eiropadomē ES līderi pārrunās aktualitātes par Krievijas iebrukumu Ukrainā

Ārkārtas Eiropadomē ES līderi diskutēs par enerģētiku. Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, EK šī gada 8.martā nāca klajā ar orientējošu plānu, kā Eiropu jau pirms 2030. gada padarīt neatkarīgu no Krievijas fosilajiem energoresursiem, sākot ar dabasgāzi.

Plānā ir ietverti dažādi priekšlikumi, ar kuriem ES dalībvalstis var mazināt atkarību no Krievijas naftas un gāzes, vienlaikus saglabājot enerģijas cenu uzraudzību un neaizmirstot par ES izvirzīto "zaļo" mērķu sasniegšanu.

Ārkārtas Eiropadomes darba kārtībā ir ietverts arī jautājums par pārtikas drošību. Krievijas iebrukums Ukrainā ir radījis nopietnas sekas pārtikas nodrošinājumam, it sevišķi valstīs ar jau esošu pārtikas deficītu, piemēram, Āfrikā un Tuvajos Austrumos, un ievērojamu pārtikas resursu importa daļu no Krievijas un Ukrainas. Krievijas jūras spēki bloķē civilo kuģu satiksmi Melnajā jūrā un to piekļuvi Ukrainas ostām, faktiski pārtraucot jebkādu graudu eksportu.