Divas dienas pēc tiesas prāvas noslēgšanās Džonijs Deps pārsteidz koncertā

Aktieris pārsteidza fanus Džefa Beka koncertā, kas norisinājās Apvienotajā Karalistē. Deps kāpa uz skatuves ar savu ģitāru kopā ar Beku, lai izpildītu viņu 2020. gada kopdarbu "Isolation". Viņi arī izpildīja kaverversiju Mārvina Geja dziesmai "What’s Going On" un Džimija Hendriksa dziesmai "Little Wing".