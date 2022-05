Trešdaļa Latvijas iedzīvotāju pēdējo mēnešu laikā izjutuši satraukumu, liecina aptauja

Visbiežāk ļoti lielu satraukumu izjūt cilvēki vecuma grupā no 50 līdz 59 gadiem, un šādu atbildi snieguši 18% aptaujāto. Savukārt lielu satraukumu biežāk izjūt gados jauni cilvēki vecuma grupā no 18 līdz 39 gadiem, proti, 24%. Visretāk satraukumu izjūt seniori - vecuma grupā no 60 līdz 74 gadiem bez satraukuma dzīvo 16% iedzīvotāju.