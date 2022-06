VIDEO ⟩ Ķengaragā vēja brāzma ar saknēm izgāzusi milzu koku

Ap plkst. 2.00 naktī vēja brāzma ar visām saknēm izgāza milzu ievu. Koks krītot uzgāzās automašīnai "Audi", pamatīgi to bojājot. Ugunsdzēsēji no plkst. 2.00 līdz 5.00 naktī to zāģējuši ar motorzāģi.