Vairāk nekā 60% Ukrainas civiliedzīvotāju Latvijā ir grūtības atrast mājokli

Noviks uzsvēra, - lai sasniegtu Ukrainas civiliedzīvotājus Latvijā, ir būtiski nodot informāciju tajos kanālos, ko viņi ikdienā izmanto saziņai. Turklāt komunikācijai būtu jābūt ukraiņu valodā, taču tā var būt arī krievu valodā. Skaidras un saprotamas informācijas trūkums ir viens no problēmjautājumiem, kas būtu jārisina valsts, pašvaldību un nevalstiskā sektora sadarbības ietvaros, uzskata biedrības pārstāvis.

"Tavi draugi" aptauja norisinājās no 2022.gada 23. līdz 31.maijam, aptaujājot 640 respondentu, sniedzot vairākas atbildes uz jautājumiem par viņiem nepieciešamo atbalstu. No respondentiem lielākā daļa jeb 92% bija sievietes vecuma grupā no 15 līdz 50+ gadiem, bet 70% aptaujāto esot viens līdz trīs bērni.