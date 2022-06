Ukraina uzvar Skotiju un turpina cīņu par vietu PK finālturnīrā

Finālturnīrā bez mājinieces Kataras vietu no Eiropas komandām jau nodrošinājusi Vācija, Dānija, Francija, Beļģija, Horvātija, Spānija, Serbija, Anglija, Šveice, Nīderlande, Polija un Portugāle, kā arī Brazīlija, Argentīna, Ekvadora un Urugvaja, Meksika no Dienvidamerikas, Irāna, Dienvidkoreja, Japāna un Saūda Arābija no Āzijas, Gana, Maroka, Tunisija, Kamerūna un Senegāla no Āfrikas un Kanādas un ASV izlases no CONCACAF kvalifikācijas zonas.