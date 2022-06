FOTO ⟩ No Rīgas uz Zviedriju sāk kursēt "Scandic line" ro-ro prāmju līnija

Jankovskis uzsvēra, ka šī līnija jau ilgstoši bija plānos, jo atšķirībā no citām reģiona ostām Rīgas ostai nebija pastāvīga prāmju pārvadājumu ro-ro līnija uz Skandināviju.

Foto: No Rīgas uz Zviedriju sāk kursēt jauna "Scandic line" ro-ro prāmju līnija

Viņš skaidroja, ka līdz šim Rīgas reģionā izvietoto ražotņu un loģistikas centru produkciju kompānijas bija spiestas vest uz aptuveni 200-300 kilometru attālajām ostām Lietuvā vai Ventspilī, no kurienes tās tālāk tika transportētas uz Zviedriju.

"No loģistikas viedokļa tas ir ļoti liels attālums," teica Jankovskis, norādot, ka jaunais jūras savienojums no Rīgas transporta un loģistikas uzņēmumiem atvieglos plānošanu, samazinās loģistikas izmaksas, atslogos Latvijas ceļus no daudzām smagsvaru kravām, kā arī samazinās kaitīgo izmešu daudzumu.