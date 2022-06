"Viņi ir sajutuši medījuma garšu." Žurnālists pauž bažas, ka Krievija varētu sašķelt ES

Žurnālists sacīja, ka tāpat tiek aktīvi izplatītas baumas, ka rietumvalstis sāk apturēt ieroču piegādes Ukrainai, atsakās no smagās tehnikas nodošanas. Viņš piebilda, ka tas tikai liecina, ka Putins un viņa sabiedrotie varētu būt sajutuši uzvaras tuvošanos.

"Tas ļautu viņiem no kara iznākt kā uzvarētājiem un atkal ar visiem vienoties. Tāpēc tieši no Ukrainas un tās sabiedroto nostājas pašlaik būs atkarīgs, vai šāda šķelšanās notiks un vai Krievija to varēs izmantot saviem militārajiem un politiskajiem mērķiem," pauž Martinovs.