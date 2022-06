View this post on Instagram

25. februārī - dienu pēc Krievijas iebrukuma sākuma - Zelenskis publiskoja līdzīgu video no tās pašas vietas. Toreiz viņš paziņoja, ka atteicies no Rietumu piedāvājuma evakuēties no Kijivas, sakot, ka viņam nepieciešama munīcija, nevis izvešana valsts.