FOTO ⟩ Trīs mēneši bez algas, pārtikas un zālēm. Dzīve okupētajā Hersonas apgabalā

Daudzi Hersonas iedzīvotāji pieņem, ka tie ir sakaru pakalpojumu sniedzēji no Krimas. Arī tur visi telefona numuri sākas ar kodu +7, tikai Krievijas operatoriem tie parādās kā viesabonēšana. Kopš 2014. gada Krimas iedzīvotāji savus sakarus izmanto tikai pussalā, bet, braucot uz Krieviju, viņi parasti iegādājas vietējo SIM karti.

Krievi īslaicīgi okupētajās Ukrainas teritorijās patiešām cenšas savienot ukraiņus ar Krievijas interneta tīkliem, taču VPN jeb virtuālā privātā tīkla pakalpojumi ļauj apiet ierobežojumus un izvairīties no Krievijas kontroles, norāda Ukrainas Speciālo sakaru un informācijas aizsardzības dienests.

"Putins pievienoja Hersonas apgabalu to teritoriju sarakstam, kurās ir vienkāršota procedūra, lai iegūtu Krievijas pilsonību. Vienkārši sakot, okupanti plāno mūsu apgabalā izdalīt pases pa labi un pa kreisi. Kārtējais pierādījums, cik "lēta" šodien ir tā pase. Pietiek paskatīties uz tās reitingu pasaulē un valstu sarakstu, kurās ar to ir vienkāršota ieceļošana. Un salīdziniet to ar mūsu pasi.