Raidījums: Robežsardzes apkrāpšanā apsūdzēta uzņēmēja uzvar jaunā robežsardzes konkursā

Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā jāizskata krimināllieta par kukuļošanu un krāpšanu vairākos robežsardzes drošības sistēmu konkursos pirms četriem gadiem. Bijušais par iepirkumiem atbildīgās Nodrošinājuma pārvaldes priekšnieks Valerijs Širokovs un viņa padotais Igors Žuravļovs apsūdzēti par to, ka vairākos konkursos nodrošināja iepriekš izvēlētu firmu uzvaras, par to saņemot kukuļus - no 2 līdz 6 procentiem no darījuma summas, vairākus desmitus tūkstošus eiro.