Pieaug negadījumu skaits, kuros iesaistīti meža dzīvnieki

Gadu no gada pieaug satiksmes negadījumu skaits, kuros iesaistīti savvaļas dzīvnieki. 80% gadījumu uz ceļa izskrien stirnas, piektajai daļai no negadījumiem notiekot Pierīgā. Valsts meža dienesta atbildīgais medību jomā Valters Lūsis Latvijas Televīzijas radījumā "Revidents" stāstīja, kā rīkoties, ja notikusi sadursme ar dzīvnieku, un kāpēc ir svarīgi par to ziņot atbildīgajām iestādēm.