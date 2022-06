Ukrainā izveidota "Benžu grāmata", kurā vāc datus par kara noziedzniekiem

"Un šāda "Benžu grāmata" ir viens no pamatiem ne tikai kara noziegumu tiešo izpildītāju - okupācijas armijas karavīru - atbildībai, bet arī viņu komandieru atbildībai. To, kuri deva pavēles. To, kuri padarīja par iespējamu visu to, ko viņi pastrādājuši Ukrainā. Bučā, Mariupolē, visās mūsu pilsētās, visās kopienās, līdz kurām viņi aizsniedzās," rezumēja Zelenskis.