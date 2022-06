Uz Vidzemes šosejas līdz jūlija vidum vietām būs īslaicīgi satiksmes ierobežojumi

Projektā paredzēts ieviest viedos dinamiskas satiksmes vadības risinājumus tā, lai atļauto braukšanas ātrumu palielinātu līdz 110 kilometriem stundā. Posmā no Rīgas līdz Sēnītei tas tiks panākts ar dažādu modeļu mainīgajām ceļa zīmēm, kuras būs aprīkotas ar dažādiem sensoriem operatīvās informācijas iegūšanai. Posmi no Sēnītes līdz Veclaicenei tiks aprīkoti ar vienkāršākiem risinājumiem, ņemot vērā satiksmes intensitāti un tehniskās iespējas.

Projekta kopējās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro, no tiem 81% ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums. No tā Latvijai pieejamais finansējums ir 1,26 miljoni eiro, no kuriem 1,02 miljoni eiro ir ERAF līdzfinansējums.