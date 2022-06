FOTO ⟩ Roberto Meloni jaunā šovā izrādīs savu dzimto Sardīniju

"Man iepriekš nebija nekāda priekšstata par Sardīniju, taču tā mani ļoti pārsteidza, jo es nepavisam negaidīju tādus kontrastus, ko varēja ievērot, pārbraucot no pilsētas uz pilsētu, no vienas pludmales uz otru un no jūras piekrastes uz kalnu ciematiem. Tieši šis ir iemesls, lai raidījumu skatītos un gūtu pirmos priekšstatus par to, ko patiesībā sniedz Sardīnija, lai uzreiz pēc tam varētu saplānot savu nākamo ceļojumu," sajūsmināta ir Rūta Dvinska.