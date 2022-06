Galkins publiskā paziņojumā aicina nejaukt jokus par Kremļa propagandistiem ar dzimtenes nodevību

"Daži mediji, ņemot vērā manus koncertu ierakstus, mēģina to, ko es daru uz skatuves, pasniegt kā dzimtenes nomelnošanu. Ņemiet vērā, es visos 28 savos uzstāšanās gados ne reizi ne ar vienu vārdu neesmu nomelnojis savu dzimto un mīļoto Krieviju" - videoklipā, kuru pārbulicējusi arī Alla Pugačova, sacīja Galkins.

"Visus šos 28 gadus esmu parodējis politiķus, izsmējis melīgus, nožēlojamus propagandistus un korumpētas amatpersonas, kas apzog manu krievu tautu. Man kā satīriķim ir tiesības to darīt, un es turpināšu to darīt. Manas izrādes neatšķiras no tām, kas visus šos gadus bija daudzās Krievijas pilsētās.