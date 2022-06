"Voyager of the Seas" ir 311 metrus garš, 37 metrus plats un 63 metrus augsts. Kruīza kuģis , kuram ir 15 stāvi, uz klāja vienlaikus var uzņemt līdz 3840 pasažieru. Rīgā tas ieradies pirmo reizi.

Brīvostas pārvaldē atzīmēja, ka, ievērojot pandēmijas piesardzības pasākumus, kruīza kuģi šajā sezonā neceļo ar pilnu pasažieru skaitu. Piemēram, šajā reisā uz Rīgu desmit dienu kruīza ietvaros ir atceļojuši 900 tūristu, lielākā daļa no ASV, bet daudz pasažieru ir arī no Lielbritānijas, Dānijas, Brazīlijas, Meksikas un citām pasaules valstīm.

Plānots, ka "Voyager of the Seas" Rīgas ostu šosezon apmeklēs kopumā deviņas reizes.

FOTO: Rīgas ostā ienācis lielākais šosezon pieteiktais kruīza kuģis - "Voyager of the Seas"

Atbilstoši pieteiktajam grafikam plkst.15.30 Rīgas ostu piektdien atstās "Ocean Majesty", ap plkst.17 - "Vasco da Gama", bet ap plkst.18 "Voyager of the Seas".

