Zemas cenas nebūs

"Ņemot vērā to, ka Rīgā mēs 70% no siltumenerģijas iepērkam no neatkarīgajiem ražotājiem, tostarp arī no AS "Latvenergo", kas to ražo no dabasgāzes, cenas augs. Dabasgāzi vairs neiepērk no Krievijas, bet cena gāzei no sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) termināļa ir augsta," skaidro eksperts.