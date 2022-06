8. jūnijā lidmašīna "Piper PA-23-250 Aztec", kas pacēlās no Lietuvas, bez atļaujas pārlidoja vairākas Austrumeiropas valstis, piesaistīja gaisa spēku uzmanību, un pēc tam apkalpe tika atstāta Bulgārijā. Bulgārijas tiesībsargājošās iestādes līdz šim ir panākušas nelielu progresu, izmeklējot "mistiskās" lidmašīnas veikto lidojumu. Arī Lietuva aktīvi pēta notikušo. "Apollo" apkopoja jaunāko pieejamo informāciju par notikušo.

Lidoja ļoti zemu un nelielā ātrumā

Bulgārijas Gaisa spēki saviem iznīcinātājiem nav likuši pacelties, jo nav uzskatīts, ka šī lidmašīna varētu radīt kaut kādu apdraudējumu, žurnālistiem sacījis šīs valsts aizsardzības ministrs Dragomirs Zakovs, piebilstot, ka lidmašīna lidojusi ļoti zemu un nelielā ātrumā, tādēļ iznīcinātājiem būtu bijis grūti to pārtvert, turklāt tobrīd plosījies pērkona negaiss ar spēcīgām lietusgāzēm.

Tikmēr Lietuvas valsts lidostu operatorkompānija "Lietuvos oro uostai" norādījusi, ka minētā lidmašīna nav pacēlusies no tā pārvaldītajām trim lielākajām Lietuvas lidostām - Viļņas, Kauņas vai Klaipēdas.

Zināms, ka Bulgārijā lidmašīna uz īsu brīdi nolaidusies Vidinas pilsētā valsts ziemeļrietumos, lai papildinātu degvielas krājumus, bet vēlāk tiesībsargājošo iestāžu darbinieki to atraduši vecā lidlaukā Bulgārijas austrumos, netālu no Tergovištes.

Lidmašīnu nopirkusi kāda organizācija

Pagaidām nav zināms, no kurienes Lietuvā lidmašīna pacēlusies, bet izdevies noskaidrot, ka 1962. gadā būvēto lidaparātu "Piper PA-23-250 Aztec" pagājušajā nedēļā krieviski runājošiem vīriešiem pārdevis Nidas avioparka direktors, pilots Broņus Zaronskis.

"Nevaru pateikt, no kuras valsts viņi bija - varbūt ukraiņi, varbūt rumāņi vai bulgāri. Ar vienu sarunājāmies krieviski. (..) Vārdus nezinu, mani tas neinteresēja," izteicies Zaronskis, piebilstot, ka lidmašīna, kas bijusi ļoti labā stāvoklī, esot pārdota organizācijai.

"Pārdevu un atvadījos no tās lidmašīnas. Centos pārdot jau gadiem, nebija kur likt, tāpēc priecājos, ka beidzot nopirka. (..) Kāda organizācija - to gan neatceros, bija rakstīts ar kaut kādiem svešvalodas hieroglifiem, grūti pat izlasīt," viņš atzinis.

Pēc Zaronska teiktā, lidmašīna turēta Panevēžas lidostā, kur pircēji kopā ar viņu to vairākas dienas pārbaudījuši, tāpēc domājams, no turienes tā arī devusies minētajā lidojumā.

Panevēžas aerokluba vadītājs Mants Butkus norādījis, ka ar klubu saistītās un pārdotās lidmašīnas izlidošanas fakts lidojumu žurnālā nav reģistrēts. Pat ja lidmašīna izlidoja no konkrētā lidlauka, tas nebija saskaņots. Līdz ar to secināms, ka lidmašīnai nebija sertifikāta, lai varētu ar to lidot.