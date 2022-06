Aptauja: 71% iedzīvotāju sliecas domāt, ka ziemā gaidāms jauns Covid-19 vilnis

Visbiežāk jeb 77% gadījumos jaunu Covid-19 uzliesmojumu rudens un ziemas sezonā gaida iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem, kam seko 76% iedzīvotāju vecumā no 35 līdz 44 gadiem, 69% - vecumā no 45 līdz 54 gadiem, 65% - vecumā no 55 līdz 74 gadiem un 64% - vecumā no 18 līdz 24 gadiem.