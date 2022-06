VIDEO ⟩ Politiskā diskusija par LGBT kopienas situāciju Latvijā

Šogad "Riga Pride 2022" notiks sadarbībā ar Kijivas Praidu ar vienojošo saukli "Līdz mēs visi būsim brīvi" ("Until We All Are Free"). Trešdien, 15. jūnijā, pulksten 15 "Apollo.lv" būs iespēja vērot politisko diskusiju par LGBT kopienas situāciju Latvijā.