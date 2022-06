Krāslavas pašvaldība pārkāpumu dēļ zaudējusi 463 254 eiro ES finansējuma

Kā skaidroja Reihmane, iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas pretendentam, kura piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, proti, prasībām par apakšuzņēmēja pieredzi. Par konstatēto neatbilstību piemērota "finanšu korekcija" 25% apmērā no iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma vērtības jeb attiecināmajām izmaksām, kas kopumā veido 463 254 eiro.

Daļa - 299 088 eiro - no "finanšu korekcijas" tika ieturēta no noslēguma maksājuma, savukārt pārējo ieturējuma daļu - 164 166 eiro - pašvaldība ir atmaksājusi un līdz ar to veikusi visus norēķinus ar CFLA, informēja Reihmane.