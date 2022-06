"Biju gatavs viņa priekšā krist ceļos." Bijušais Krievijas futbola izlases kapteinis par vēstuli Putinam un sankcijām

Kopš karadarbības sākuma tikai retais krievu sportists ir atļāvies kritizēt Ukrainā notiekošo. Viens no šiem sporta pasaules pārstāvjiem ir bijušais Krievijas futbola izlases kapteinis Igors Deņisovs.

"Uzskatu, ka tas ir pareizs lēmums. Es, jūs, mēs visi esam atbildīgi par to, kas notiek Ukrainā. Mēs visi esam ar to esam saistīti. Gribētos ticēt, ka mēs izvēlējāmies valsts vadību. To, kas šobrīd notiek, vajag pārtraukt. Bet notiekošo pārtraukt var tikai ar skarbu attieksmi pret mums. Esmu par vēl lielākām sankcijām, jo karu vajag pārtraukt," sacīja Deņisovs.