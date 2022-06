Ķīnas milzu teleskops "Sky Eye", iespējams, uztvēris citplanētiešu signālus

Saskaņā ar ziņojumu, kas otrdien, 14. jūnijā, publicēts Zinātnes un tehnoloģiju ministrijas oficiālajā laikrakstā "Science and Technology Daily", Pekinas Normālās universitātes (Beijing Normal university) pētnieki atklāja "vairākus gadījumus, kad manāmi signāli no ārpuszemes civilizācijas."

No 2020. gada septembra viena no teleskopa galvenajām funkcijām ir bijusi ārpuszemes dzīvības meklēšana. Pekinas Normālā universitāte (Beijing Normal university) programmā strādā kopā ar zinātniekiem no Kalifornijas Universitātes (University of California).