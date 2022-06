Pjērs Gaslī pieļauj, ka F-1 pilotiem jau 30 gadu vecumā var nākties staigāt ar kruķi

Septiņkārtējais pasaules čempions Luiss Hamiltons pēc aizvadītajā nedēļas nogalē notikušajām Baku sacīkstēm muguras sāpju dēļ ar lielām grūtībām izkāpa no sava bolīda.

Arvien biežāk tiek runāts par to, ka komandām spiestā kārtā būs jātiek vaļā no šīs "lēkāšanas". Ir skaidrs, ka to var izdarīt, tomēr tādā gadījumā cietīs konkrētās formulas apļa laiks.