Augstākā tiesa apstiprina Briedi par Satversmes tiesas tiesnesi

Briede uzsvēra, ka likumdevējs primāri ir tauta un tauta ir pilnvarojusi Saeimu, lai tā viņu pārstāv. Tomēr deputāti dažreiz pārkāpjot "sarkanās līnijas" un "rīkojas nesmuki". Kā pēdējo lielāko šādu "sarkano līniju" pārkāpumu Briede nosauca bijušās ST priekšsēdētājas Sanitas Osipovas neievēlēšanu par AT tiesnesi.

"Manuprāt, no likumdevēja puses tas bija necienīgi, jo Osipova bija pelnījusi kļūt par AT tiesnesi," vērtēja Briede. Neskatoties uz to, ka likumdevējs dažreiz pārkāpj "sarkanās līnijas", Briedes ieskatā, dialogs starp likumdevēju un tiesu varu Latvijā ir labs.