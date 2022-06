Okupantu izveidotajās filtrācijas nometnēs Mariupolē cilvēki tiek piekauti par jebkādu solidarizēšanos ar Ukrainu un tās simboliem. Nopratināšana vairāku stundu garumā, žņaugšana, elektrošoks un izsūtīšana uz Krieviju - to piedzīvo nevainīgi cilvēki. Izdzīvojušie ar savu skaudro pieredzi dalās ar raidsabiedrību BBC.

"Ar mani ir cauri," nodomāja Andrijs. Maija pirmajās dienās vīrietis vēlējās pamest ciematu uz austrumiem no Krievijas karaspēka okupētās Mariupoli, un iestājās rindā tā dēvētajā filtrācijā, kur rūpīgi pārbauda civiliedzīvotājus. Viens no Krievijas karavīriem pamanīja Andrija bārdu un padomāja, ka vīrietis ir no "Azov" cīnītāju pulka.