"Viņam vajadzēs ļoti labu plānu." Boksa superzvaigzne Fjūrijs prognozē, kā noslēgsies Usika revanša cīņa pret Džošua

"Ja viņš [Džošua] agresīvi ies virsū Usikam jau no pirmā raunda, tad viņš būs paguris ap ceturto raundu un tiks apstādināts septītajā raundā," norādīja Fjūrijs.

Harizmātiskais čempions izcēla trīs komponentus, kas Džošua ir nepieciešami, lai uzvarētu ukraiņu bokseri: "Lai ietu uz priekšu un izdarītu spiedienu ar viņa un maniem gabarītiem, ir nepieciešami divi V12 dzinēji. Ir jāspēj arī uzņemt sitienus un pautiem ir jābūt kā Kingkongam. Viņam nav neviens no šiem atribūtiem."

"Viņam vajadzēs ļoti labu plānu. Ņemot vērā, ka viņu trenē Roberts Garsija, es varu iedomāties, ka viņš meklēs vienu lielu sitienu, ar kuru nokautēt Usiku. Iepriekš viņš to neatradu. Teikšu godīgi, ja viņš ies uz priekšu un mēģinās būt agresīvs, es uzskatu, ka Usiks viņu apturēs astotajā raundā. Un es patiešām tā domāju," norādīja Fjūrijs.

Džošua profesionālajā boksā aizvadījis 26 cīņas, no kurām uzvarējis 24, 22 no tām ar nokautu. Savukārt Usikam aiz muguras ir 19 cīņas, visas uzvarētas, no tām 13 ar nokautu.