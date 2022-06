Grībauskaite brīdina Lietuvu: Laiks gatavoties krīzei

Pastāv liela varbūtība, ka globālā ekonomika no stagflācijas teorijām pāries uz recesiju, un to mēs varēsim ieraudzīt jau šajā rudenī un ziemā, kas nozīmē, ka arī Lietuvā pēc diviem trim mēnešiem var pieteikties ekonomiskā krīze," norādījusi Grībauskaite.

"Nepamatota ekonomikas stimulēšana, tīri populistiska, politiska ekonomikas stimulēšana pandēmijas laikā - es runāju par visu pasauli, ne tikai par Lietuvu - naudas kaisīšana no helikoptera, vienreizēji pabalsti - faktiski jau atzīts, ka tas bija viens no galvenajiem tik augstas globālās inflācijas iemesliem. Un mēs pēc inerces turpinām darīt to pašu, mēs piedāvājam to pašu. Politiskā elite joprojām neņem vērā, ka šis periods ir beidzies, ka viegla nauda rada inflāciju, hiperinflāciju un ka tas ir jāaptur. Līdz šim es mūsu politiķu runās nedzirdu, ka viņi saprastu, kur virzās ģeopolitika, kur virzās visas pasaules ekonomika, kur virzās Lietuvas ekonomika," sacījusi Grībauskaite.