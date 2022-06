Kašers un Jānis romantiski nosvin kāzu gadadienu

Tāpat viņš dalījies ar šādām atziņām: "Nekas šajā pasaulē nevar būt skaistāks par mīlestību, ko esi man dāvājis. Tava mīlestība manas dienas padara gaišākas un bagātina manu dzīvi. Mīlestība nav par to, cik daudz dienu, mēnešu vai gadu jūs esat kopā. Mīlestība ir par to, cik daudz jūs mīlat viens otru katru dienu."

Savukārt Jānis dalījies ar privātu stāstu: "Es savai labākai draudzenei reiz teicu “pirmais gads laulībās ir vissarežģītākais un grūtākais”. Un tad tu iegūglē šo tematu, tadāāā… vairāki raksti no psihologiem un psihoterapeitiem, kuri raksta, ka pirmais gads ir visgrūtākais, jo tikko tu baudīji skaistāko mirkli kopā, un te nu tu attopies ar otru personu kopā pavisam, sāc aktīvu kopdzīvi ar viņu un ne no kurienes sāc uztraukties par daudzām lietām un faktoriem. Šeku reku, ir spēcīgā savienībā un likmes uz to ir ļoti augstas! Un tad ar visiem sākas panika un ajajai!