Cik neiecietīga politika gadā izmaksā Latvijai? Līdz pat 656 miljoniem eiro

Latvijas nodarbināto iedzīvotāju produktivitāte ir augusi, taču atpaliek no Igaunijas un Lietuvas. 2020. gadā viens nodarbinātais radīja 115 eiro vērtību vienā nostrādātā stundā, kamēr Lietuvā un Igaunijā - 119 eiro. Lai gan produktivitāte atspoguļo, cik daudz iespējams saražot nostrādātajās stundās, šo rādītāju ietekmē tehnoloģiju pieejamība, kapitāla efektīva izmantošana, organizāciju efektivitāte un citi faktori.

Demogrāfijas rādītāji parāda, ka strauji samazinās ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits. Tas nozīmē, ka nevaram atļauties neiekļaut kādu sabiedrības grupu, teikts pētījumā.

Sabiedrība noveco un iedzīvotāju skaits samazinās. Laika posmā no 2000. līdz 2021. gadam Latvijas iedzīvotāju skaits ir samazinājies par aptuveni 500 000 cilvēkiem. Īpatsvars ar 65+ gadu veciem iedzīvotājiem ir palielinājies, kas liecina par Latvijas iedzīvotāju novecošanas tendencēm.

Tas saistīts arī uz zemajiem dzimstības rādītajiem, kas nenodrošina pilnvērtīgu tautas ataudzi. Ņemot vērā šīs tendences, darbspējīgo iedzīvotāju (18-65 gadi) īpatsvars saglabājas vienmērīgs. 18-65 gadu iedzīvotāju īpatsvars 2000. gadā bija 62%; 2010. gadā tas palielinājās līdz 64%, taču 2020. gadā tas kritās līdz 61%.

Iedzīvotāju emigrācijas datos redzam, ka Lietuvai un Igaunijai pēdējos gados ir izdevies sasniegt, ka vairāk cilvēku atbrauc nekā aizbrauc.

Kopš 2010. gada, katru gadu Latviju pamet aptuveni 20 600 iedzīvotāji. Liela ietekme uz iedzīvotāju aizbraukšanu bija 2008. gada finanšu krīzei un pēc tās piekoptajai taupības politikai.

Latvijā ir trešais augstākais pašnāvību skaits Eiropas Savienībā

Latvijas Psihiatru asociācijas prezidents Māris Taube skaidro, ka 80% pašnāvību Latvijā ietekmē depresija, kamēr depresijas līmenis Latvijas statistikas datos ir viens no zemākajiem Eiropā. Taču depresija ir viena no visbiežāk sastopamajām psihoemocionālajām slimībām, tāpēc dati norāda uz to, ka Latvijā bieži sastopama ir psihoemocionālās veselības problēmu noklusēšana. Taube skaidro, ka 80% pašnāvības Latvijā ietekmē depresija.

Atbildot uz pētījuma jautājumu par savu psihoemocionālo stāvokli, 87% LGBT+ respondentu no Latvijas norādījuši, ka pēdējo divu nedēļu laikā jutušies depresīvi un nomākti. Turklāt vairāk nekā trešdaļa (38%) tā jutušies vairāk kā pusi no laika, kas norāda uz ļoti būtiskiem psihoemocionālās veselības riskiem. Eiropas Savienībā iedzīvotāju skaits, kuri vairāk kā pusi no laika jutušies nomākti ir 30%.

Ziņojuma autori vēsta, ka Latvijā ir arī viens no zemākajiem veselīgi nodzīvoto dzīves gadu skaitiem. To ietekmē dzīvesveids, tai skaitā alkohola patēriņš. Alkohola patēriņš Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Tieši psihoemocionālās veselības problēmas un nevēršanās pēc palīdzības ir viens no iemesliem, kas veicina alkohola patēriņu.

Veselīgi nodzīvotie dzīves gadi raksturo iedzīvotāju spēju iekļauties darba tirgū, produktivitāti un pienesumu ekonomikai. Un papildus dēļ zemāka veselīgi nodzīvotu dzīves gadu skaita Latvijā rodas lielāki izdevumi pabalstiem, veselības aprūpei un cita veida atbalstam.

Līdzīgas tendences vērojamas arī attiecībā uz veselīgi nodzīvotajiem dzīves gadiem. Eiropas Savienības veselīgi nodzīvoto gadu skaits 2018. gadā bija 63,6 gadi.