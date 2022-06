VIDEO ⟩ BFC "Daugavpils" 13 minūtēs gūst trīs vārtus un izcīna uzvaru

"Metta" vienību divas minūtes pirms pirmā puslaika beigām vadībā izvirzīja Artjoms Puzirevskis, kurš pēc sānu auta saņēma bumbu soda laukumā, nostājās sitiena pozīcijā un raidīja to vārtos, panākdams 1:0.

Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Afanasjeva centrējuma "Metta" futbolisti nespēja izraidīt bumbu ārā no soda laukuma, to ieguva Viljams Mukvele, kurš ar rikošeta palīdzību panāca 2:2. Daugavpilieši turpināja izdarīt spiedienu un 83.minūtē pēc piespēles no labās malas bumbu pie vārtiem izcīnīja Vahtangs Bezarašvili, kurš sodīja "Mettu" un izvirzīja vadībā jau viesus - 3:2.