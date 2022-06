Ambera Hērda skaidro, kāpēc viņai pēc tiesas sprieduma ir "bail" runāt

"Es uzskatīju par pašsaprotamu to, ko uzskatīju par savām tiesībām runāt. Es baidos, ka neatkarīgi no tā, ko es darīšu, ko es saku vai kā es to saku - katrs solis, ko es speršu - radīs vēl vienu iespēju šādai apklusināšanai, kas, manuprāt, ir tas, kam ir domāta neslavas celšanas prasība - atņemt tev sakāmo," sacīja Hērda.