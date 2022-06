Raidījums pēta, vai apkures sezonā gāzes pietiks visiem patērētājiem

Gaidot jauno apkures sezonu, par gāzes pietiekamību vismazāk jāuztraucas mājsaimniecībām. Tām pietiks ar to, kas Latvijā jau ir, lai arī par krietni augstāku cenu nekā iepriekšējā apkures sezonā. Taču, vai gāze pietiks visiem citiem patērētājiem? Tas ir atkarīgs no daudziem apstākļiem, tajā skaitā no tā, cik Latvijā ienāks gāze no Krievijas, ar ko valdības līmenī vairs it kā nerēķinās, bet dabā plūsma eksistē, šovakar vēsta LTV raidījums "De Facto".