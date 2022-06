Latvijā radīts saldējums Ukrainas karoga krāsās

Limitētā apjomā saldējumu "Слава Україні" no 18. jūnija būs iespējams iegādāties ikvienam "Food Union" internetveikalā "Pienaveikals.lv" un "Ekselence" saldējuma vasaras tirdzniecības vietās Rīgā un Jūrmalā. Eiro no katra šī saldējuma pārdošanas tiks ziedots Ukrainas bērnu aizsardzības organizācijai "Bērnu balsis" ar "Ziedot.lv" atbalstu.

Jau ziņots, ka "Food Union" uzņēmumu grupā ietilpst Latvijas "Valmieras piens" un "Rīgas piena kombināts", kas 2020. gada februārī pievienoja "Rīgas piensaimnieku", lielākais saldējuma ražotājs Igaunijā "Premia", lielākais saldējuma ražotājs Dānijā "Premier Is" un saldējuma izplatītājs "Hjem Is", saldējuma ražotājs Norvēģijā "Isbjrn Is", saldējuma ražotājs Rumānijā "Alpin57Lux". "Food Union" ir arī divas piena produktu un bērnu pārtikas ražotnes Ķīnā.