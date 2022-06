Jāņu brīvdienās būs mainīti 515 reģionālo autobusu maršruti

Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kur sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS "Nordeka", AS "Cata", SIA "VTU Valmiera", AS "Talsu autotransports", SIA "Latvijas sabiedriskais autobuss", SIA "Tukuma auto", SIA "Daugavpils autobusu parks", SIA "Dautrans", AS "Rēzeknes autobusu parks", SIA "Ludzas autotransporta uzņēmums", SIA "Jēkabpils autobusu parks", SIA "Gulbenes autobuss", SIA "Balvu autotransports", SIA "Dobeles autobusu parks", PSIA "Ventspils reiss", AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Norma -A" un SIA "Viesītes transports".